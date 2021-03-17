賓施馬周二在上半場為皇家馬德里先開紀錄，成為歐聯史上入球達到70球的第五位球員，協助球隊在歐聯16強次回合以3:1輕取阿特蘭大，兩回計贏4:1而晉身8強。

33歲的賓施馬是在歐聯比賽了126場比賽後取得第70個入球，在以最少場數達到70球里程碑的排名榜名列第四，較今季在分組賽達到70球里程碑的拜仁慕尼黑球星羅拔利雲度夫斯基多用了33場。以最少場數射入歐聯70球的是巴塞隆拿球星美斯，只用了90場便射入70球，基斯坦奴朗拿度（C朗）以106場排第四。

歐聯歷史射手榜前五位（不計外圍賽）

134球 基斯坦奴朗拿度（曼聯、皇馬、祖雲達斯）

120球 美斯（巴塞隆拿）

72球 羅拔利雲度夫斯基（多蒙特、拜仁慕尼黑）

71球 魯爾（皇馬、史浩克04）

70球 賓施馬（里昂、皇馬）

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