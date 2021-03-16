日職

褪色勁旅浦和紅鑽今季表現依然沒有起色，周三日職鬥北海道札幌岡薩多主場受讓亦未必有甜頭。不過，札幌今季表現亦不算突出，既然兩隊各有缺點，不如信數據取是役開[2球]。（球賽編號：星期三1；有線661台今日5:00pm直播）紅鑽近季表現走樣，上季僅以第10過終點，今季多名球員出走失血嚴重，其中影響最大當然是上季射入11球的前鋒李安納度拿斯文圖轉戰中超。紅鑽目前僅得一名外援，目前4戰得4分排第13位。周三迎戰札幌時，紅鑽料續缺前鋒興梠慎三，入球重任完全落在杉本健勇身上，未必能撕破札幌防禦網。札幌岡薩多目前3戰得3分排第14位，實力與紅鑽不相伯仲。他們近5季訪紅鑽共獲3勝1和1負，今役或許有些微優勢。不過，要留意的是札幌近兩次作客紅鑽，總入球都是[2球]，而且紅鑽近5場聯賽（跨季）有4場開[2球]（見附表），今役宜再追[2球]。

至於勢如破竹的川崎前鋒周三作客神戶勝利船，可捧「入球大細」[3.5球]的「大」。衞冕的前鋒今季表現持續勇猛，今季六場全勝，一班攻擊球員如小林悠及李安納度達美奧等都腳風甚順。勝利船雖然踢法不算太過進取，不過每當遇上前鋒時卻往往會出現大手交易，近6次與前鋒較量4次開「大」，今役相信入球亦不會少。（球賽編號：星期三8；今日6:00pm開賽）

熱選

星期三8 神戶勝利船大[3/3.5]（2.1）

冷推

星期三1 浦和紅鑽[2球]（3.65）

附表1

紅鑽近仗聯賽利[2球]

日期 戰果(半場) 總入球

14/03/2021 客負橫濱水手0:3(0:2) 3球

10/03/2021 主勝FC橫濱2:0(2:0) 2球

06/03/2021 客負鳥棲砂岩0:2(0:0) 2球

27/02/2021 主和FC東京1:1(0:0) 2球

19/12/2020 主負北海道札幌岡薩多0:2(0:0) 2球

附表2

勝利船近季鬥前鋒多入球

日期 賽事 戰果(半場) 入球大細(中位數為3/3.5球)

09/09/2020 日職 客負川崎前鋒2:3(1:1) 大

02/09/2020 日聯盃 中負川崎前鋒0:6(0:3) 大

26/08/2020 日職 主和川崎前鋒2:2(2:1) 大

28/09/2019 日職 客勝川崎前鋒2:1(1:0) 細

18/09/2019 日皇盃 主勝川崎前鋒3:2(2:0) 大

28/04/2019 日職 主負川崎前鋒1:2(0:2) 細

英冠

英冠榜首隊諾域治近 況勇銳，周三聯賽到訪中 下游的諾定咸森林，交手 往績卻不亮麗，經常半場 開「細」 ，不如信數據取 「半場大細」[1/1.5球]的 「細」。（明日3:00am開 賽） 諾域治聯賽連勝八場 企穩榜首，但近5次與森 林交手僅2勝2和1負， 而且森林近5場主場僅１ 敗，諾域治今役未必穩勝。

諾域治近五次與森林 交手，上半場的總入球都 不會多過一球（見附表）， 而森林踢法亦頗為謹慎， 近17場主場比賽都開「半 細」，今役繼續半場開「細」 機會高。今場亦可吼半場 和0:0，皆因森林與諾域 治今季分別有16場及12 場開出半場0:0。

推介

半場大細

星期三 諾定咸森林細

諾域治近5次聯賽鬥森林全部[半細]

日期 戰果(半場) 半場大細（中位數為1/1.5球）

09/12/2020 主勝諾定咸森林2:1(1:0) 細

26/12/2018 主和諾定咸森林3:3(0:1) 細

20/10/2018 客勝諾定咸森林2:1(0:1) 細

06/03/2018 主和諾定咸森林0:0(0:0) 細

21/11/2017 客負諾定咸森林0:1(0:0) 細

意甲

周三意甲拖連奴主場對薩斯索羅，目前深陷降班漩渦的拖連奴今季聯賽主場未嘗一勝，經常和波，而薩斯索羅今季鬥尾四球隊和波率亦高，信數據的話可以博兩隊打和。（球賽編號：星期三14；now638、有線654及無綫myTVSuper301台今日10:00pm直播）拖連奴目前以25戰得20分排尾3，落後尾4的卡利亞里2分但少踢2場，餘下賽事不容再失，周三迎戰薩斯索羅時，戰意毋庸置疑。不過，拖連奴今季主場表現令人失望，只得7和5負未嘗一勝，是20支意甲球隊中最差。拖連奴今季主場有七

場和波，和波率高，就算單計近六場主場聯賽，拖連奴亦獲五和，加上近6次與薩斯索羅交手亦3次打和，今役不妨直取和局。中游的薩斯索羅近況亦一般，近4場賽事只得1勝2和1負，他們今季聯賽鬥尾4球隊共獲2勝4和，包括首循環與拖連奴打和3:3，今役可能又再次和波。

推介

主客和 星期三14 拖連奴和（3.3）

今場數字密碼

3 拖連奴近6次與薩斯索羅交手3次打和

4 薩斯索羅今季聯賽鬥尾四球隊共獲2勝4和

5 拖連奴近6場主場聯賽共獲5和

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