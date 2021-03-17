克羅地亞中場莫迪歷周二表現出色，協助皇家馬德里在歐聯16強次回合以3:1輕取到訪的阿特蘭大，賽後並獲當選為這場比賽的最佳球員（MOTM），皇馬教練施丹亦大讚長青的莫迪歷並不似35歲。

莫迪歷是皇馬今場打破僵局的關鍵，他把握阿特蘭大門將史樸迪路失誤，截得皮球後成功助攻予賓施馬射成1:0。施丹在皇馬自2018年以來首次打入歐聯8強後稱︰「我恭喜了球員們，因為他們面對一支對體能要求很多的球隊由頭到尾踢都踢得出色。我們需要做好防守，讓我踢好自己的比賽。除了杜雲沙柏達的機會，他們並無真正威脅，他們通常創造很多機會，但今晚他們並沒有。」

對於當選MOTM的莫迪歷，施丹表示︰「也許他已35歲，但肯定在球場上看不出來。」在卡斯米路停賽下，與卻奧斯在中場表現突出的莫迪歷則說︰「我覺得自己仍是27歲，我真的感覺很好，顯示了你不應考慮某人的年齡，重要的是我們在球場上的表現，而不是護照上的年齡。」

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