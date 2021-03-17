著名足球數據網站「transfermarkt」近日發佈一項數據，謝拉特領軍的蘇超班霸格拉斯哥流浪贏過55次聯賽冠軍，並在社交平台寫上「Rangers on rank 1! 」。這數據看似與香港人關係不大，但原來「on rank 9」的是曾奪41次港甲冠軍的南華。

這個排行榜上與香港球壇有關係的球隊也不少，格拉斯哥流浪是標準流浪的「祖宗」，以52個聯賽冠軍排行第三的彭拿路就曾經由效力過傑志的科蘭執教，榜上尚有奧林比亞高斯、賓菲加等港人較熟悉的球會。不過，真正與香港人有關的，是贏41次排第九的南華。

1904年創會的南華，在1924年首奪港甲冠軍，其後成為最成功的香港球會，贏過41個聯賽冠軍，傳統上最重要的本地盃賽高級組銀牌，南華也贏過31次。不過，南華近年成續一般，港超聯時代已未贏過聯賽冠軍，對上一次在聯賽封王是2012/13球季，自2014年贏過銀牌後亦沒有再贏過重要錦標，2017年更選擇自降甲組，目前在港甲一戰一負未有分數，排在聯賽第10位。

足總剛公佈港甲復賽賽程，南華在本月28日的復賽首仗對手是永義地產，賽事會在下午1時30分在跑馬地遊樂場一號場進行。

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