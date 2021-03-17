周二歐聯16強曼城在次回合再以2:0擊敗慕遜加柏，兩回合計贏4:0輕鬆晉身八強，賽後前英格蘭國夏格維斯坦言，目前這支曼城沒有弱點，今季是他們贏得歐聯的最佳機會，認為只得衞冕的拜仁慕尼黑，才有能力阻止曼城贏得歐聯。

雖然曼城領隊哥迪奧拿，一直淡化球隊能贏得四冠王的機會，但夏格維斯指出：「這是曼城贏得歐聯的最佳機會，他們後防整頓過後，我不認為這支球隊再有任何弱點，這是曼城的最佳機會，他們過去數年在歐聯曾敗給摩納哥、利物浦及熱刺出局，但現在他們自己的節奏去比賽，沒有失球但能攻入很多入球。」

曾經效力過拜仁慕尼黑、曼聯及曼城的夏格維斯坦言：「他們今晚有4名十號仔在場上，在過去22場贏足21場，只有一支球隊能阻止他們就是拜仁慕尼黑，這是很可能是唯一能看到的敵人，但如果他們擁有倒楣的一天，像敗給曼聯那天一樣，他們才會被擊敗。」

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