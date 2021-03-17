狼隊周一在英超以0:1不敵利物浦，狼隊門將魯爾柏迪斯奧更因旁證遲遲未有舉旗判罰越位，最終導致他與隊友高亞迪發生碰撞以致頭部受傷，在球場上治理長達15分鐘後更要擔架抬離球場，賽後旁證的遲疑引發外界爭議。

英國傳媒報稱，國際足協（FIFA）即將會公佈一項名叫肢體追蹤技術的試驗報告，早於上月舉行的世冠盃FIFA亦試用了這個「半自動」檢視越位系統，當人工智能追蹤到球員處於越位後，VAR可發出指示給旁證舉旗，這可避免了如柏迪斯奧般，因為旁證遲疑舉旗後觸發的碰撞。

據報FIFA將這套「半自動」系統，視為「VAR2.0」項目的一部份，希望能在2022年改善VAR技術，不過英國《每日郵報》報稱，這套系統在2023年前不太可能引進入英超，意味各位球證短期內仍要繼續「忍受」英超球證的執法水平。

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