正面歐降班威脅的英冠球會伯明翰周二宣佈，正式聘用前英超球員、有「壞孩子」之稱的保耶成為球會的新帥，雙方簽約至2023年6月結束。

在查爾頓展開職業生涯，並曾在多間英超球會如列斯聯、韋斯咸、紐卡素、伯明翰等打打滾的保耶，於2012年正式退役後。3年前被母會查爾頓任命為看守領隊，並在19年夏天帶領查爾頓從英甲升上英冠，惜該隊隨即成為「升降機」，今季已回到英甲的查爾頓雖然暫列第六，但保耶在周一突然宣佈辭職，並於翌日成為伯明翰新帥，頂替被辭退的主帥卡蘭卡。

對於再次重返職業生涯效力過的伯明翰，保耶在官網表示：「我感到非常興奮，我已經看到一些舊面孔，我很期待這份新工作。我的任務是令大家重新振作，不只是球員，這裡的職員也是，我要盡快改善球隊，球隊將會不斷進步，毫無疑問我們已經有一個很好的合作基礎。我亦被伯明翰的球迷吸引，我知道他們扮演的角式，當我仍是球員時，已被這裡看似不真實的氣氛籠罩。我們將要團結一起，確保球隊下季仍能留在英冠。」

伯明翰近12場賽事只獲得2場勝仗，目前排在英冠尾四的降班區位置，但距離尾五的球隊高雲地利只差3分，護級仍未絕望，保耶領軍地標戰的對手，將會在主場迎戰排第5位的前列球隊雷丁。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！