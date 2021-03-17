曼城周二以2:0輕取慕遜加柏，兩回合計以4:0淘汰對手而打入歐聯8強，球隊今季各項賽事累積入球突破100球，領隊哥迪奧拿對球隊表現亦十分滿意。

曼城是憑着奇雲迪布尼和根度簡於上半場12及18分鐘分別入球而以2:0擊敗慕遜加柏，哥迪奧拿賽後表示︰「表現很出色，我們一開始已控制戰局。像菲爾科頓、貝拿度施華等都是很有質素的球員，但所有人都作出了貢獻，我們都很高興能躋身下一圈。」

哥帥坦言球隊現時所有人都健康，「所以我們可以輪換六名或七名球員。如果你想角逐每一項賽事，必須保持活力。球季太長了，我們自10月以來便未曾有一星期的休息。」

連同今季在內，曼城已連續8季各項賽事入球破百，而哥迪奧拿執教頂級聯賽球隊生涯12季亦保持每季入球總數都破百，表現突出。

哥迪奧拿執教生涯球隊入球

2008/09 巴塞隆拿 158

2009/10 巴塞隆拿 138

2010/11 巴塞隆拿 152

2011/12 巴塞隆拿 190

2013/14 拜仁慕尼黑 150

2014/15 拜仁慕尼黑 123

2015/16 拜仁慕尼黑 123

2016/17 曼城 122

2017/18 曼城 143

2018/19 曼城 169

2019/20 曼城 149

2020/21＊ 曼城 101

＊未完成

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