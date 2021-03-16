周三車路士與馬德里體育會兩支近期防守表現極佳的球隊碰頭，車仔雖有艾度亞文迪把關，惟一直都希望簽入名氣較高的馬體會門將奧比歷，兩位門將勢必把握今場表現身價。

馬體會今季在西甲只失了18球，門將奧比歷絕對功不可沒。據統計，車路士門將文迪在聯賽的不失球場數為14場，較奧比歷的13場多，惟奧比歷的場均撲救次數反比文迪高出不少，可見前者在聯賽的比賽中貢獻度較高。但去到歐聯賽事，奧比歷就較為失色，今季7場共失9球，不過其中五球是面對德甲班霸拜仁慕尼黑時所失，而場均撲救次數，奧比歷亦不及文迪多，兩者其實各有千秋。

首循環賽事車路士雖領先一球，但今場有兩名主將缺陣，或造就馬體會收復失地的機會，說不定最後要互射12碼分勝負。翻查紀錄，原來2隊在歐洲賽場上的互射12碼往績並不佳，同樣錄得2勝4負。馬體會對上1次在歐聯互射12碼落敗就在2016年的決賽，當時以3:5不敵皇家馬德里，正是奧比歷把關；至於車路士於2019年的歐超盃決賽，亦要互射12碼，以4:5不敵利物浦飲恨亞軍。

兩軍門將今季數據

奧比歷（馬德里體育會）

聯賽上陣：27場

聯賽失球：18球

聯賽場均撲救：2.6次

歐聯上陣：7場

歐聯失球：9球

歐聯場均撲救：1.9次

艾度亞文迪（車路士）

聯賽上陣：24場

聯賽失球：16球

聯賽場均撲救：1.8次

歐聯上陣：6場

歐聯失球：1球

歐聯場均撲救：2.5次

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