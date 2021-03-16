球員返去球會操練時多數都會自己揸車，不過德甲拜仁慕尼黑前鋒京士利高文呢日就唔小心「揸錯車」，搞到要畀人罰錢。高文並唔係揸錯咗人哋架車出事，而係揸咗自己架平治，事關拜仁嘅規例講明，球員必須要揸球會贊助商Audi嘅車去操練，結果高文有機會被罰款43,000鎊（約46萬港元）。

拜仁上年初開始要求球員出席操練、比賽或者商業贊助活動嗰陣，都要揸住Audi提供畀球會嘅車輛，因為之前成隊波都揸唔同牌子嘅車返嚟，拜仁體育總監沙利咸美錫就訂咗呢條例，違者會被罰43,000鎊。因為Audi係拜仁其中一間大贊助商，擁有球會8.33%嘅股份，估計每年合作嘅金額高達4,280萬鎊，所以就規定球員訓練嗰陣只可以用Audi嘅車代步。但高文呢日就揸咗自己架白色平治返拜仁訓練場，結果就被門口嘅保安揀住唔畀入，要將架車泊喺街，再自己行返去訓練場。

24歲嘅高文已經唔係初犯，上年佢就試過揸架17萬鎊嘅麥拿侖超跑返嚟。不過佢解釋，咁樣做係有原因嘅，他出聲明同球會道歉話：「我要同球會同Audi道歉，我冇揸球會畀我嘅車嚟操練，因為架車嘅後視鏡爛咗，我知我始終係做錯嘅。」

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