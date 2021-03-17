周二曼城以2:0擊敗慕遜加柏，其中「藍月亮」第二個入球，正是來自年僅20歲的英格蘭中場新星，菲爾科頓一記「No Look Pass」的傳送，斜直線交給根度簡射入。賽後前英軍名將里奧費迪南亦不敢大讚今場表現突出的菲爾科頓，認為今夏英格蘭出戰歐國盃需要依靠此子。

連計今仗，菲爾科頓已參與了曼城今季各項賽事中的20個入球，當中交出了11個入球9個助攻，是英超21歲以下球員之中最多，比起第二位的阿仙奴中場6個入球6個助攻，總計還要多8次。然而如此出色的表現，在英格蘭國家隊仍未能站穩陣腳，至今只為國家隊上陣3場攻入2球。

不過前英軍名將里奧費迪南認為，菲爾科頓最近精采的表現，以及今季將大有機會奪冠的經驗，英格蘭領隊修夫基將很難忽略他：「我認為他會為英軍在歐國盃上陣，我認為他贏得了為英軍上陣的機會，我不認為修夫基可以坐下來，說他不會將他成為正選11人。」

「他在比賽中有影響力，他身處在歐洲最有隊形的球隊，他們亦即將贏得英超冠軍，他會得到贏得錦標的經驗，在英格蘭國家隊陣中不是很多球員擁有。」

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