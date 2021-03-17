美籍華裔控衞林書豪效力的G聯賽球隊聖克魯斯勇士，早前季後賽四強出局後無緣決賽，他今個球季亦隨之結束。但這位前速龍冠軍球員未有放棄回到NBA的目標，並相信自己遲早會回到那裏，因他深信自己是屬於NBA。

林書豪今年一月宣佈回到職業生涯起點的發展聯盟G聯賽（G-League），盼望能爭取重返聯盟的機會。他今季已隨着聖克魯斯勇士在季後賽四強出局而結束，現在再次成為自由身，但他表示自己會繼續爭取回到NBA，他接受《紐約時報》訪問時說：「我已經做了我需要做的事，我接受挑戰，前往G聯賽，儘管很多人都覺得我瘋了，我認為這只是時間的問題，我相信它將會發生（回到NBA），我們看看吧，我知道我是屬於NBA的。」

11/12球季在紐約人打出「林來瘋」熱潮的林書豪，去年效力CBA北京首鋼一季回到美國，年初獲聖克魯斯勇士給予機會回到發展聯盟，結果他今季場均獲得19.8分，命中率50.5%，今季還受着背傷困擾出戰。他又指，跟聖克魯斯勇士簽約前，球隊曾表明希望他「在NBA體系下打波」，因此決定簽下他，他說：「我知道我是個NBA球員，我知道我是位更好的射手、更出色的防守者，以籃球員來說我是更加全面，我知道這點，但我需要一個機會來展示。」

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