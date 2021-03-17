尼拉特（Damian Lillard）周二轟入個人今季新高的50分及助攻10次，當中包括在完場前射入2關鍵罰球，帶領在第四節最多落後17分的拓荒者大逆轉，以125:124險勝塘鵝，重回勝軌。

作客的塘鵝憑錫安威廉臣（Zion Williamson）和恩格林（Brandon Ingram）在首兩節合共攻入30分，上半場比分最多拉開16分，完半場亦以64:50領先拓荒者。拓荒者第三節曾追至只落後64:71，但其後再被塘鵝拋離，戰至第四節還剩5分56秒，比歷素（Eric Bledsoe）射入2分後更以100:117落後。

不過，尼拉特和哥雲頓（Robert Covington）隨即接連射入三分球及尼拉特再上籃入2分後，卓特（Gary Trent Jr.）2罰俱中為拓荒者追成只落後7分。及後，卓特遠射三分球得手加上尼拉特再入三分球，氣勢如虹的拓荒者打出一段16:0，在最後2分41秒追成116:117。

比賽末段戰況緊湊，塘鵝最後7秒時仍領先124:121時，恩格林獲得射罰球機會但2罰俱失，尼拉特則於最後5.2秒2罰俱中，完場前1.2秒再入2罰球，拓荒者反先成125:124，威廉臣最後一擊未能中鵠，塘鵝終以1分飲恨。

尼拉特今場20投13中、三分球13投6中及18罰全中，加上在第四節攻入今場所得50分其中的20分，是拓荒者能反勝塘鵝的關鍵。拓荒者今役有五人得分上雙，除尼拉特外，以卓特攻入22分最多。塘鵝的恩格林和威廉臣分別攻入30和28分，拿美路波爾（Lonzo Ball）有11分和今季最多的17助攻，但在有六人得分雙位數下，兩連勝仍被終止。

值得一提是，職業生涯第12次單場得分50+的尼拉特，追平了勒邦占士（LeBron James）而並列NBA歷史排名榜第七位，而其生涯累逾16,000分及4,000助攻，亦成為「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）、布特（Larry Bird）及勒邦占士後，第四位在生涯前九季達到此里程碑的NBA球員。

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