英格蘭國家隊將會本周四，公佈本月尾三場世盃外的大軍名單，賽前領隊修夫基收到不少壞消息，先有國家隊正選門將比克福特因肌肉受傷，肯定無緣被徵召；至於效力德甲多蒙特的17歲新星祖迪比寧咸，亦隨時會被球會阻止他回英入伍。

英格蘭將於本月尾，先後會在世盃外迎戰聖馬力諾、阿爾巴尼亞及波蘭，其中正將門將比克福特在上周六，代表愛華頓迎戰般尼的英超賽事中，因肌肉受傷早於上半場43分鐘已退下火線，英媒報稱這名英軍首席門將將無法趕及參戰月尾的世盃外，意味般尼門將尼克普比、曼聯門將甸恩軒達臣或西布朗門將森莊士東，將有望頂替比克福特阻擋有羅拔利雲杜夫斯基的波蘭來襲。

除了門將一環方面，效力多蒙特的17歲新星祖迪比寧咸，據報原定亦大有機會入選本次英格蘭大軍，然而多蒙特方面已通知英軍，並不願意將這位新星放回英國，事關德國在武漢肺炎疫情下實施嚴格的出入境限制，擔心祖迪比寧咸代表英軍後，回到德國要面臨長達14天的隔離，這將大大影響多蒙特下月的部署，比寧頓甚至有機會因此錯過歐聯8強淘汰賽大戰。

不過若當局的防疫限制在下周獲得放寬，修夫基仍有望獲得比寧咸助陣，至於同樣效力多蒙特的英軍球員查頓辛祖，最近因肌肉受傷，已肯定無緣參加今期國際賽，可以專心留在德國休養。

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