周三歐聯16強次回合，衞冕的拜仁慕尼黑主場迎戰拉素，首回合拜仁作客已領先4:1，實力明顯高一班，觀乎拜仁近4屆歐聯16強賽事，除了18/19球季敗給利物浦外，其餘三季拜仁同樣在首回合大幅度領先下，次回合再贏對手兩球或以上（見附表），今仗拜仁回歸主場讓一球/球半，上盤可以再捧。（球賽編號：星期三29；now644、有線661及無綫myTV Super800台明日4:00am直播）

拜仁作為上屆歐聯冠軍，在歐洲實力超班，只有數支球隊有能力與他們匹敵，今季踢了7場歐聯多達5場贏對手2球或以上，射手羅拔利雲度夫斯基狀態持續巔峯，在兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度所效力的球隊都出局後，作為上屆世足先生的羅拔仔，定必希望取代二人穩霸球壇，今季各項賽事已射入38球的他，有力在歐聯繼續「士哥」。

對手拉素後防脆弱，上場聯賽全力出擊下，仍被意甲排榜尾的克羅托內攻入兩球，幾經辛苦才險勝3:2，38歲門將連拿老態龍鍾，既然首回合都失足四球，心理上已經非常輸蝕，今仗作客安聯球場勢難保清白之身。

雖然拜仁目前手執三球領先優勢，但翻查拜仁過去4季歐聯16強，除2019年敗給利物浦出局外，其餘三季都在首回合大幅度領先下，次回合都沒有手軟，當中2017年首回合5:1領先阿仙奴、次回合再勝5:1；2018年首回合5:0領先比錫達斯、次回合再勝3:1；以及去年首回合作客3:0領先車路士，次回合再勝一場4:1晉級。以上數據證明，拜仁在歐聯淘汰賽甚少輕敵，保持德國人事事嚴謹的態度，相信今仗能再次大勝對手，強勢告知列強他們才是歐聯奪冠熱門，拜仁今仗讓一球/球半照捧上盤。

文：尊嘉