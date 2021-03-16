同因東奧將婚事延期的，還有32歲準東奧馬術選手何誕華（Thomas），這位香港愛爾蘭混血兒，是歷來首位在奧運資格賽取得三項賽（包括盛裝舞步、越野障礙、場地障礙賽）入場券的選手，他跟未婚妻Miranda的結婚承諾會在東奧後實現。

Thomas能走到這一步多得愛爾蘭籍母親：「媽媽總覺得她的小孩要繼承愛爾蘭傳統，一定要懂騎馬，所以我自幼在薄扶林公眾騎術學校學騎馬。」他亦多得2014年仁川亞運奪團體三項賽銅牌，才決定做全職馬術運動員，將自己在瑞士修讀酒店管理學回來的先放一旁。東奧是他全職後的最大目標，2019年他越戰越勇，既奪芭堤雅亞錦賽團體三項賽銀牌，亦在海外4星級東奧計分賽取得亞太區排名第2，為港爭得一張入場券。

自2008年香港協辦的京奧馬術賽有港將以「外卡」參賽外，之後兩屆都沒有人達標，等到何誕華今次破天荒達標，他跟馬匹Tayberry已在去年9月在波蘭CC14*-S（短途）獲奧運資格，下月，他會跟另一匹馬Shannondale Vintage到波蘭參加一項CC14*-L（長途）比賽，爭取馬匹參賽資格，為東奧作兩手準備。近年多留在英國訓練的Thomas原定去年東奧後向Miranda求婚，後因奧運順延，最後決定在今年1月初回英前跟女友求了婚，現等8月奧運後結婚。