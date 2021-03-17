世界排名第三的西班牙球手拿度，周二透過Twitter宣佈因為受到背傷困擾，決定退出下周揭幕的邁阿密公開賽，好讓自己能以最佳狀態迎接稍後便會展開的泥地賽季，爭取第14次在法國公開賽封王。

「很遺憾，我不會到我所愛的城市邁阿密參賽。我需要讓自己完全康復，備戰在歐洲進行的泥地賽季。很感謝我在美國的球迷們，特別是一直以來都十分支持我的佛羅里達的西班牙語社羣。」拿度在Twitter寫道。

現年34歲的拿度曾五度打入這項1000分級大師賽的決賽，但卻從未贏過冠軍。受到背傷影響，拿度上月在澳洲公開賽八強不敵薛斯柏斯後，便一直休戰至今，他暫時仍未公佈會在哪一項賽事復出。作為本年度第二項大滿貫賽事的法國公開賽，將於5月中揭幕，拿度將會爭取破紀錄第14次封王。除此之外，拿度目前正與費達拿共同保持着20項大滿貫男單錦標的紀錄，只要在法網奪冠，便可超越對方。

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