同樣生於1985年，到底基斯坦奴朗拿度（C朗）和莫迪歷誰才是當今最強的35歲球員？幸運的是，C朗上月已踏入36歲，莫迪歷自動當選。而看過周二鬥阿特蘭大的表現，相信沒有人會質疑。

對阿特蘭大一戰，皇家馬德里教練施丹再次排出上周六鬥艾爾切幾乎出事的3-5-2陣式，而且今仗中場硬漢卡斯米路停賽，令不少皇馬球迷擔心如此中場配置，能否抵擋攻力極強的阿特蘭大。事後發現，所有憂慮都是多餘。今仗施丹早料到對手狂攻，所以將防線縮後，說是3-5-2其實更像5-4-1，兩邊翼衞費蘭特文迪及盧卡斯華斯基斯防守時後退，連帶一眾中場亦退至30碼外，靠雲尼斯奧斯祖利亞的高速威脅對手。結果單論上半場皇馬的戰略成功，攻門機會反而比急於扳平的客軍為多。

今季皇馬表現飄忽，一來因為無止境的傷患，二來因為攻力疲弱，看到下半場雲尼斯奧斯以一敵三仍成功壓入禁區，但單對單面對對手門將史樸迪路卻射出界已知一二。皇馬上半場機會更多，但入球始終要靠對方犯錯，34分鐘史樸迪路解圍失誤被位處禁區頂的莫迪歷截到。雖說是犯錯，不過莫迪歷將對手不高不低的解圍攔下，皮球隨後彈高，但這位老將輕鬆控定然後引球壓入禁區，面對對方中堅基斯甸羅美路的飛鏟從容不迫交予中路的賓施馬，讓對方完成最簡單的事。整個過程之一氣呵成，實在令人拍案叫絕。

卡斯米路停賽下，中場位置由費達歷高華維迪頂上。雖然華維迪年輕但不是專職防守的材料，所以今仗中場防守的重責就落在莫迪歷身上。於大量埋身肉博的克羅地亞甲組聯賽出身，已經令莫迪歷練就一身好功夫，加上效力熱刺的多年英超洗禮，令莫迪歷一向具備相當的攔截能力。全場莫迪歷有多達5次搶斷，3次攔截，防守數據為全皇馬中最好。即使下半場阿特蘭大換入伊利錫及阿歷斯米蘭卓克等進攻中場，皇馬中場線亦從未失勢，莫迪歷簡直是替阿特蘭大一眾中場上一課大師班。

賽後莫迪歷當選最佳球員，作為一代中場大師，教練施丹亦對莫迪歷讚口不絕，「卻奧斯及莫迪歷的雙防中表現非常好，莫迪歷已經是個35歲的球員，但你在比賽中哪裡會看得出？」而莫迪歷賽後就指自己的感覺就像回到27歲一般，仍然渴求出戰高水平賽事，仍然渴求榮譽。現代體育科學越見進步，球員的職業生涯越來越長，像伊巴謙莫域一般踢至40歲的例子相信未來越來越多，而像莫迪歷一般35歲仍然維持如此高水平更是可貴。作為球迷，還是期待看到莫迪歷為我們上更多課大師班。

文：亨少

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