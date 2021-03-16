車路士在周三歐聯16強次回合主場迎戰馬德里體育會，藍戰士在杜曹領軍下保持12場不敗，但入球同樣不多，今仗坐擁一球優勢下，預計部署會更保守；相反，馬體會要收復失地必焗攻，在陣容較完整下，作客受讓平/半下盤更值博。

車路士在杜曹領軍後各項賽事12 場不敗，取得8勝4和，當中只失兩球。不過，球隊上仗聯賽作客鬥列斯聯的表現稍稍下滑，派出夏維斯和薛耶治下進攻不太順暢，更要靠門將艾度亞文迪屢救險球才能守和0:0。 仗車仔更有中場美臣蒙特和佐真奴費路因累積黃牌夠數無法上陣，兩人缺陣對球隊影響頗大，前者近況不俗，杜曹上任後已攻入三個聯賽入球；後者更是杜曹陣式中控制節奏的重要一員，其停賽令球隊只能以高華錫合拍尼高路簡迪。

車仔近兩次主場對賽不勝

後防方面，預計杜曹會續以三中堅陣式應戰，惟經驗豐富的巴西老將堤亞高施華因傷缺陣，沿用安達斯基斯坦臣的機會大，左翼衞馬高斯阿朗素亦大有機會復任正選，以抵擋馬體會的高空攻勢。然而，車路士近2次主場面對馬體會錄得1和1負不勝戰績，兩仗均有失球，今仗並不看好。

上月的16強首回合賽事，馬體會因疫情關係失去主場之利，要到羅馬尼亞中立場擺陣，更被車仔的基奧特倒掛破網，最終以0:1落敗。不過，這支西甲球隊該仗後近況不俗，其後4場聯賽即使面對皇家馬德里及維拉利爾等強隊仍保持2勝2和不敗，排在聯賽榜第一位。首回合因傷缺陣的中堅荷西基文尼斯和翼鋒恩歷克卡拉斯高已傷癒，早前因為違反博彩規例遭停賽的捷比亞已完成停賽令，擁英超經驗的他復出令球隊防線變得更完整。

馬體會雙「斯」腳風順

雖然馬體會過去以防守穩健見稱，但前場球員質素同樣不俗，球隊今季聯賽攻入50球是西甲第2多，預計教練施蒙尼會續派祖奧菲歷斯和蘇亞雷斯攻堅，前者在7場歐聯攻入3球，蘇亞雷斯今季雖在歐聯仍未有進賬，但這位烏拉圭前鋒近期腳風甚順，近3場聯賽攻入2球，今仗有望攻破車路士大門。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合後加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：港生

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