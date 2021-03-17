改編殘奧會金牌得主蘇樺偉的真人真事電影《媽媽的神奇小子》首條預告片今日（周三）出爐，電影由吳君如及舞台劇演員梁仲恆主演，戲中記錄蘇樺偉克服身體障礙學跑至於殘奧會歷史性奪金的奮鬥過程，畫面勵志感人。

《媽媽的神奇小子》一劇由古天樂的天下一電影出品及發行，電影由新晉導演尹志文執導及編劇，劇本改篇殘奧會短跑六金得主蘇樺偉的真人真事，吳君如及舞台劇演員梁仲恆分別飾演蘇母及蘇樺偉，另外張繼聰、胡子彤、林家熙（Locker）等演員亦有登場，電影於19年年底開鏡，其時蘇樺偉及母親曾前往探班支持，蘇樺偉表示期望個人經歷能激勵大眾，蘇母則讚賞演員梁仲恆神似其子，笑說：「比我個仔靚仔啲。好多謝吳君如扮我，其實佢後生過我好多，難為佢。」吳君如則希望電影能拍出最重要的母子親：「近幾年人人都在講『贏在起跑線』，我反而想講一個『輸在起跑線』的故事。一條起跑線八個選手，總有人一開始落後，如何追上去不是更精采？」

從預告片可見，電影記錄蘇樺偉由四肢痙攣的殘疾人士蛻變成香港金牌跑手「神奇小子」的故事，期間母親含莘茹苦協助訓練，畫面動人，另外電影亦翻拍蘇樺偉96年、00年、08年出戰殘奧的場景，與觀眾見證「神奇小子」的賽跑生涯。

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