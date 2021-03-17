湖人球星勒邦占士（LeBron James）除在NBA打球賺錢，在商業世界也非常積極掘金。現為英超球會利物浦股東的他，最近再投資芬威體育集團（Fenway Sports Group）擔任合夥人，成為旗下的MLB球隊波士頓紅襪的新股東。而占士周二於湖人主場迎戰木狼的常規賽，再有25分12籃板和12助攻的三雙成績，寫下其生涯第99次三雙，領湖人贏137:121，勇奪3連勝。

芬威是全球其中一間最龐大的體育管理集團，旗下擁有利物浦、波士頓紅襪、波士頓地區有線電視體育台NESN、NASCAR車隊Roush Fenway Racing等等。而占士在2011年和芬威展開合作關係，購入利物浦2%的股份，其股份市值已於7年內暴升5倍。現他將和商業夥伴Maverick Carter一同投資芬威擔任合夥人，成為該集團首對黑人生意夥伴，也讓他成為紅襪隊的新股東。不過他們在集團擁有的股份並未被透露。據福布斯資料顯示，占士今年將賺得9,540萬美元薪金及代言費用，當中3,140萬來自湖人合約。他目前已是英超球會和MLB球隊的老闆，他過去亦不掩飾想成為NBA球隊老闆的心願，但鑑於他是現役球員，尚未能圓夢。

昨日才領軍大勝勇士的占士，連續第二天比賽亦未有輪休，結果他連續第二場錄得大三元數據，交出25分12籃板和12助攻，寫下其生涯第99次三雙，更以36歲零77天成為史上最老「背靠背」連續獲得三雙的球員，帶領全隊有六人得分上雙的湖人，以137:121擊敗木狼，取得3連勝，現時續排在西岸第3位。

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