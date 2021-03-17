現職國際足協全球足球發展總監的前阿仙奴領隊雲格建議，現時四年一度的世界盃應改為每兩年一屆，讓球員有更多機會趁着職業生涯高峯時期，贏得這項球壇最高榮譽。

雲格早前接受傳媒訪問時說：「假如你看一看歷屆世界盃各隊的陣容，平均年齡大約是27、28歲。由於每四年才有一屆世界盃，他們再次參賽時，已經是32至33歲了，所以很少有球員可以贏得多過一次冠軍。正因如此，或許我們應該每兩年便舉行一屆世界盃。」

過往曾多次批評歐國聯的雲格認為，應該集中資源舉辦世界盃與歐國盃等「有意義」的賽事。「取消其他所有賽事吧，我們只應該舉辦有意義的比賽。」雲格續道。

雲格又指，國際足協正研究如何壓縮各項大賽的外圍賽賽程，削減國際賽期，以減少對各地本土聯賽的影響。他說：「最理想的方案，是在一個月內完成所有外圍賽，例如說是10月，完成外圍賽後，你就可以全季專注為球會上陣。」雲格又指，無論最終的討論結果如何，球員的休季時間也要得到保障。「以現今球的體能需求來看，讓球員擁有四周假期是非常重要的。」雲格補充說。

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