黃蜂將在周四常規賽作客衞冕的湖人，新秀榜眼拿美路波爾（Lamelo Ball）將會遇上「大帝」勒邦占士（LeBron James），是他首次在NBA球場正式與占士對陣。但「三波」就表示自己沒太大感覺，也不是特別興奮，只是會當普通一場賽事。

作為NBA一年生的拿美路，來到聯盟加盟首季已打出相當不錯的表現，每逢有新星要對陣占士，都會成為NBA焦點，但他說：「我不會（期待），我成長是有一點差別，籃球不是佔那麼多，不是這樣。」他又指，面對這位擁有18年NBA經驗的4屆總冠軍得主當然很酷，但無論對手是誰，他都會專心比賽：「我對每一場比賽的態度都是一樣，就是努力拿下勝利。」

他的大哥朗素波爾（Lonzo Ball）就以占士作為兒時偶像，18/19球季更夢想成真，能跟占士一同效力湖人；但拿美路就指自己的偶像是父親拿化波爾（LaVar Ball），他說：「我比較看重家庭，不是太着眼於籃球方面。」今年選秀以首輪第3籤被黃蜂選中的他，現時場均獲15.8分、6.3助攻、6籃板和1.6偷球，三項數據均領先所有新秀球員，成為年度最佳新秀熱門之一，也協助黃蜂進駐東岸第5位。

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