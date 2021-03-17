曼城周二歐聯16強次回合以2:0輕取慕遜加柏，兩回合累計大勝4:0晉級8強。藍月氣勢如虹之際，復出不久的阿根廷射手阿古路就因失寵不開心，事關他於完場前15分鐘才被領隊哥迪奧拿換入，還埋怨成場「冇波到」，不滿隊友不傳球給他，令他季後將會離隊的傳聞傳得更加火熱。

阿古路與曼城的合約將在今夏結束，惟哥帥早前表示過暫時不會跟他傾談續約的事，以免在球隊爭奪四冠王的時侯分散了注意力。阿古路亦對哥帥今季棄用自己感到很失望，今年一月確診武漢肺炎後已經康復的他，很渴望重新參與比賽，惟得不到哥迪奧拿的重用。今戰先被列為後備的他，最後等到下半場75分鐘才獲機會入替貝拿度施華。而在他落場的15分鐘並無太大影響力，更無交出任何射門，即使球隊製造到較佳機會，亦由中場馬列斯起腳。據指阿古路離場時，用西班牙語向教練席投訴：「他們都不傳球給我。」

這位阿國射手今季飽受傷患困擾，加上確診武肺及影響狀態，令其上陣時間受限，他今季在各項賽事只為曼城上陣14場，取得3個入球。得不到哥帥的信任，據報阿古路今夏約滿後將會離隊，早前有傳他已和西甲豪門巴塞隆拿達成協議，夏天就會與隊友艾利加西亞一同以自由身免費加盟巴塞，並將與球會簽約至2023年夏天結束，與好友美斯拍住上。巴塞方面亦有傳新主席拿樸迪有意把阿古路帶到魯營，以說服美斯留隊。

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