皇家馬德里周二在歐聯16強次回合主場迎戰阿特蘭大，藉對方門將「派膠」由賓施馬打開紀錄，加上沙治奧拉莫斯下半場射入12碼及馬高阿辛斯奧亦在比賽尾段破網，最終以3:1勝出，兩回合計贏阿特蘭大4:1，近三季首次晉身8強。

首回合在主場以0:1不敵皇馬的阿特蘭大，次回合積極搶攻冀能收復失地，但魯賓高辛斯開賽3分鐘接應路爾斯梅利爾底線傳中近射被皇馬門將泰拔高圖爾斯沒收，基斯甸羅美路15分鐘的射門被拿祖費南迪斯擋出，隨後的角球攻勢，迪占士堤在禁區內兩度施射但最終高出。戰至34分鐘，阿特蘭大門將失誤，將皮球傳至莫迪歷腳下，莫迪歷殺入禁區後橫傳予賓施馬，後者不負所託順利破網，皇馬領先1:0。

換邊後，皇馬在52分鐘有雲尼斯奧斯祖利亞運球闖入禁區後近射但斜出，至60分鐘終於將領先優勢擴大。雲尼斯奧斯祖利亞博得12碼，由沙治奧拉莫斯操刀射入，皇馬領前至2:0。

67分鐘，杜雲沙柏達在禁區射門被高圖爾斯擋出，賓施馬其後頭槌攻門被客軍門將史樸迪路擋出，賓施馬在小禁區內補射但頂中柱不入。阿特蘭大及後亦有沙柏達突破入禁區施射被高圖爾斯以腳擋出，惟戰至83分鐘終於由梅利爾主射罰球破網而追成1:2。僅1分鐘後，後備上陣的阿辛斯奧便在禁區內接應盧卡斯華斯基斯助攻後射入，為皇馬奠定3:1的勝局。

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