火箭周二在NBA常規賽迎戰鷹隊，雖然有奧拉迪普（Victor Oladipo）攻入全場最多的34分，泰迪（Jae’Sean Tate）和奇雲波特（Kevin Porter, Jr.）又分別取得25和22分進賬，但全隊只有三人得分上雙，在大部份時間落後之下終以107:119敗陣，連輸第17場，平了隊史最長連敗紀錄。

自2月4日以來未嘗一勝的火箭，上一次遭遇17連敗是在加盟NBA首季的1967/68球季，當時他們的主場是在聖地牙哥。

鷹隊今場在打完第一節後領先火箭35:22，完半場仍領先73:58，但火箭在第三節反撲，完成第三節時追至只落後92:93。第四節還剩9分25秒，火箭藉奇雲波特上籃得分追成97平手，惟鷹隊隨即由約翰哥連斯（John Collins）成功入樽，朗度上籃得分及K靴達（Kevin Huerter）射入三分球，打出一段7:2而將比分再拉開，最後順利擊敗火箭，取得六連勝，平了該隊自2016/17球季第一個月以來的最長連勝走勢。

鷹隊教練麥美倫賽後表示︰「第四節的防守為我們帶來勝利，我們的球員堅持着，沒有慌亂並表現得泰然自若。」鷹隊今場共有七名球員得分雙位數，包括全部五名正選，其中以加連拿利（Danilo Gallinari）攻入29分最多，其次是獲20分、10籃板、4封截的約翰哥連斯，K靴達及史尼爾（Tony Snell）分別獲16和15分，T楊格（Trae Young）則有13分和14助攻進賬。

周二（香港時間周三）NBA常規賽戰果

塞爾特人 109:117 爵士

熱火 113:98 騎士

76人 99:96 紐約人

公牛 123:102 雷霆

火箭 107:119 鷹隊

註︰前者主場

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