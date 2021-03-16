【綜合日本外電】距離東京奧運開幕即將進入四個月倒數，主辦城市東京的防疫措施備受關注。據日本共同社周一引述消息指，東京奧運及殘奧委員會考慮增加參賽選手的病毒檢測頻率，由現時計劃的4天1次增至每天進行，以應對變種病毒的出現。

共同社指出，奧委會正研究讓參賽選手每天進行病毒檢測，會否需花費更多的檢測費用和人力資源等議題，他們並不希望影響到普通國民接受病毒檢測。為免疫情有機會在東奧擴散，奧委會和東京都政府及相關組織正在探討，能否讓運動員參與賽前訓練營及身處迎賓地時，亦同樣實施每天檢測的措施。奧委會主席橋本聖子上周二已透露，隨着有變種病毒的出現，很大可能會增加參賽運動員每4天1次的病毒檢測頻率。事實上，日本政府於去年12月一份臨時報告就指出，參賽選手原則上每96至120小時，就需接受一次病毒檢測，奧委會今年2月再更新，運動員會至少每4天檢測1次。

隨着傳染力強的變種病毒逐步擴散，相關人士強調奧委會和日本政府「有必要探討新的對策」。早於今年1月舉行的手球世錦賽和2月的澳洲網球公開賽，亦接近以每日檢測的形式進行，因此國際奧委會（IOC）亦要求日本強化檢測架構。日本亦不會強行要求運動員接種疫苗才能參與東奧，主張以檢測形式來控制疫情，望透過頻繁檢測及早發現感染者，盡快實施隔離以防疫情蔓延。