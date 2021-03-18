日本足總周四公佈國家隊最新一次國際賽陣容名單，今次點兵名單以日職球員為主，當中多達8位球員屬於首次入選。

日本國家隊將會在本月底友賽宿敵南韓，以及在世盃外主場迎戰蒙古，日本隊教練森保一周四公佈23人大軍名單。今次名單之中以效力日職球隊的球員稍稍佔多，至於效力歐洲球隊的成員則只有9人。今次名單當中有多達8位球員屬於首次入選，然而近期入球不斷的大阪櫻花老將大久保嘉人均未有入選。而過去一年在日職人氣急升的川崎前鋒新星三笘薰同樣未被徵召，外界預期他將會與久保建英和堂安律等人入選稍後公佈的日本U24名單。

今次是日本隊自2019年11月以來首次在日本主辦國際賽，日本足總為防止「海外組」和「國內組」球員有機會互相感染武漢肺炎，將會在更衣室和住宿地點等設施設置分隔措施。此外，日本首相菅義偉周四宣佈，首都圈範圍的「1都3縣」將於本月21日解除緊急狀態，意味着日本隊在3月25日對南韓的友賽將會容許較多的觀眾入場觀戰。

日本隊23人名單

球員 位置 所屬球隊（聯賽）

西川周作 門將 浦和紅鑽（日職）

權田修一 門將 清水心跳（日職）

*前川黛也 門將 神戶勝利船（日職）

吉田麻也 後衞 森多利亞（意甲）

佐佐木翔 後衞 廣島三箭（日職）

松原健 後衞 橫濱水手（日職）

*山根視來 後衞 川崎前鋒（日職）

畠中槙之輔 後衞 橫濱水手（日職）

*中谷進之介 後衞 名古屋鯨魚（日職）

*小川諒也 後衞 FC東京（日職）

冨安健洋 後衞 博洛尼亞（意甲）

*江坂任 中場 柏雷素爾（日職）

古橋亨梧 中場 神戶勝利船（日職）

遠藤航 中場 史特加（德甲）

守田英正 中場 辛達卡拉（葡超）

伊東純也 中場 亨克（比甲）

*川邊駿 中場 廣島三箭（日職）

*原川力 中場 大阪櫻花（日職）

*坂元達裕 中場 大阪櫻花（日職）

南野拓實 中場 修咸頓（英超）

鎌田大地 中場 法蘭克福（德甲）

大迫勇也 前鋒 雲達不萊梅（德甲）

淺野拓磨 前鋒 柏迪遜（塞超）

*初次入選

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