3月尾將會出戰世界盃外圍賽的英格蘭國家隊，周四領隊修夫基公佈23人的大軍名單，焦點落在近期在曼聯以及韋斯咸表現出色的勞基梳爾、史東斯以及連格當中，三人終於再次回歸國家隊，另外西布朗門將森莊士東以及阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯就首次入選國家隊。

接下來英格蘭將會在世盃外迎戰聖馬力諾、阿爾巴尼亞以及波蘭，不過由於有球員受傷患的關係，基亞利殊、比克福特及佐敦軒達臣這幾名英軍常客也未有入選，雖然有傳效力多蒙特的祖迪比寧咸，就因為疫情關係，如果回到國家隊報到之後再返回德國的話，更需要隔離14天，不過修夫基依然有將此子放進大名單當中，反而身為三獅常客的利物浦後衞阿歷山大阿諾特，這次就未有被列入大名單當中。

近期在球會方面表現相當出色的梳爾，對上一次入選國家隊已經2018年的事情，只不過當時梳爾因為傷患問題上陣機會不多，隨後就未有再入選國家隊；至於外借至韋斯咸同樣重拾狀態的連格以及曼城後衞史東斯，自從19年為球隊出戰完歐國聯之後就未再有入選，近期二人的表現終於成功打動修夫基。較為驚喜的是，由於比克福特以及譚美阿巴謙受傷的關係，令到森莊士東與屈堅斯首次獲得入選國家隊的機會，反而呼聲較高的列斯聯前鋒班福特就未有入選。

英格蘭26人大軍名單

門將：甸恩軒達臣（曼聯）、森莊士東（西布朗）、尼克普比（般尼）

後衞：芝維爾（車路士）、高亞迪（狼隊）、艾歷迪亞（熱刺）、列斯占士（車路士）、哈利馬古尼（曼聯）、泰朗明斯（阿士東維拉）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（馬德里體育會）、基爾獲加（曼城）

中場：祖爾比寧咸（多蒙特）、菲爾科頓（曼城）、連格（韋斯咸）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（列斯聯）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、禾特普斯（修咸頓）

前鋒：卡維特利雲（愛華頓）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、史達寧（曼城）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！