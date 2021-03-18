車路士周三在歐聯16強次回合以2:0擊敗馬德里體育會，兩回合計贏3:0，與同日以2:1戰勝拉素，總比數大勝6:2的拜仁慕尼黑均順利過關，成為最後兩支晉身8強的隊伍。歐聯8強全部產生後，周五將會進行抽籤，決定8強和4強的對壘形勢，由於不設種籽或國家等限制，各隊都有機會次回合以2:0擊敗馬德里體育會，兩回合計贏3:0，與同日以2:1戰勝拉素，總比數大勝6:2的拜仁慕尼黑均順利過關，成為最後兩支晉身8強的隊伍。歐聯8強全部產生後，周五將會進行抽籤，決定8強和4強的對壘形勢，由於不設種籽或國家等限制，8強有可能出現任何戲碼。

今季歐聯8強球隊中，以英超佔三隊最多，除車路士外，之前已晉身8強的還有曼城和利物浦，德國有衞冕的拜仁和多蒙特兩隊打入8強，而馬體會被車仔淘汰後，西班牙今季只有皇家馬德里一隊在8強角逐，另外兩隊是法國的巴黎聖日耳門以及葡葡牙的波圖。

根據Opta的統計，今次是歐聯史上首次有四位來自同一國家的主帥領軍打入8強，他們都是來自德國，分別為多蒙特的泰列錫、利物浦的高普、車路士的杜曹以及拜仁的費歷克。

今季歐聯8強兩回合賽事將安排在4月6/7日以及4月13/14日進行，4強兩回合賽期為4月27/18日及5月4/5日，決賽則於5月29日在土耳其伊斯坦堡上演。

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