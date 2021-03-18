車路士周三輕取西甲榜首的馬德里體育會2:0，兩回合計贏3:0，自2014年後再度打入歐聯8強。雖然下一圈對手要待周五抽籤才有分曉，但車仔領隊杜曹強調球隊必須不懼任何對手，並相信沒有球隊會想與車路士對壘。

杜曹自接替林柏特出任車路士領隊以來，球隊已連續13場不敗，戰績為9勝4和，超越了2008年「大菲」史高拉利的12場，創出隊史新帥上任後的最長不敗紀錄，當中更有11場是保持不失球。

杜曹表示︰「最重要是我們覺得自己是值得的……我相當肯定沒有人想與我們比賽。面前是超級艱難的挑戰，因為我們已經晉身最後8強。這是很大的一步，但不需要害怕，我們會盡力作好準備。」

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