浸會大學上一學期與殘奧會合辦有關體育新聞與殘疾運動的通識課程，修讀學生早前訪問16位殘疾運動員後，學系將訪問功課輯錄結集出版，受訪的保齡球運動員周培堅表示以往從未想過能成訪問主角，感到喜出望外，籌辦課程的趙麗如副教授則指冀日後能為殘疾運動員建立資料庫，促進傷健共融。

浸大與殘奧會上一學期創先河合作開辦「香港中文媒體的體育新聞與殘疾運動」通識課程，以本地殘疾運動為授課重心，又邀請殘奧會總幹事林俊英及資深體育記者等分享，向學生介紹本地體育新聞媒體及教授採訪技巧，了解本港殘疾運動議題。修讀學生早前採訪包括梁育榮、陳浩源在內的16位殘疾運動員，學系輯錄功課成作品集，今日（周四）邀得參與訪問的羽毛球運動員蔡詠琪及保齡球運動員周培堅出席新書分享會，前者表示殘疾運動面對其中一個最大問題為新血不足，「亞洲運動員普遍怕醜，我出街會想認識一啲同樣患有矮小症嘅朋友，有時特登打招呼都睇我唔到，唔同外國比較開放，所以發掘新運動員比較困難。」周培堅則指獲邀受訪感意外，「我聽到我會係其中一個受訪對象時，覺得幾驚訝同開心，無諗過會做到分享，因為平時都係睇其他人受訪嘅內容。」

學生除把訪問整理成文章外，亦以短片等多媒體報導，有份籌辦課程的趙麗如副教授認為本地傳媒較少報導殘疾運動新聞，期望未來可為運動員設立資料庫，記錄他們克服困難的經歷和成就，「課程終極目標係想培訓新一代領袖明白共融，了解社會情況，所以好希望為香港殘疾運動員做一個類似點將錄的資料庫，因為主流媒體礙於篇幅資源，報導殘疾運動太少，都好希望最後可以做到呢樣嘢。」

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