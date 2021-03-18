周三車路士在歐聯16強次回合，主場兩球擊敗馬德里體育會，總比數以3:0淘汰對手晉級。賽後前曼聯名宿里奧費迪南認為夏維斯有潛質成為車路士的球星，更指他的踢法令他想起他的舊隊友貝碧托夫。

今仗車路士派出價值1.5億英鎊轉會費的三叉戟，由迪姆華拿、薛耶治和夏維斯攻堅，三人更在上半場策動一次反擊，成功為球隊領先。賽後里奧認為夏維斯已經度過英超適應期：「他曾有段時間在適應，但這是球員後正常的現像。但大家可以看到夏維斯的質素，在過去幾年他在利華古遜已展示出他極大的潛質。」

里奧更指這位21歲德國中場令他想起貝碧：「他有球場上有很好的觸覺，他令我想起貝碧托夫如何的瀟灑、冷靜。夏維斯有很好的技術，可以在球場的邊緣位置進行突破。他是一個很好的孩子，但他需要狠和殘酷一點，這有助他球場上的表現，他需要去尋找一些態度和特性去令自己的狀態提升。」

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