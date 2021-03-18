前小馬中鋒巴特利（Shawn Bradley）的家人日前委託小馬公佈，巴特利因一月尾時踩單車發生車禍，造成脊椎創傷導致癱瘓。21世紀初，7呎6吋的巴特利與中國長人姚明同時為當時NBA中的最高球員，而現時仍為聯盟中史上最高球員之一。

過去聯盟最高的球員為7呎7吋的羅馬尼亞中鋒梅利臣（Gheorghe Muresan），不過自從2000年梅利臣離開網隊後，其時效力小馬的巴特利就頓時成為聯盟最高的球員。巴特利一直獨享「NBA最高」的名銜，直至火箭於02年的選秀中以狀元籤揀走同樣為7呎6吋的「移動長城」姚明才要共享最高的名譽。而其實，03年選秀加入NBA的黑山中鋒華蘭斯（Slavko Vranes）同為7呎6吋，但當日華蘭斯只為拓荒者上陣過一場，之後就絕跡於聯盟。

而現役聯盟最高的球員就為塞爾特人的中鋒7呎5吋的科爾（Tacko Fall），第二位則是7呎4吋效力小馬的馬約奴域（Boban Marjanović）。至於曾為聯盟其中一位最高球員已故的波爾（Manute Bol），其子B波爾（Bol Bol）現時亦已加入聯盟，不過只有7呎2吋的B波爾高度明顯不及父親波爾的7呎7吋。

NBA史上最高球員前五

1 梅利臣

活躍年份：93至00年

身高：2米31

2 波爾

活躍年份：85至94年

身高：2米31

3 巴特利

活躍年份：93至05年

身高：2米29

4 華蘭斯

活躍年份：04年

身高：2米29

5 姚明

活躍年份：02至11年

身高：2米29

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