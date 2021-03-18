東傑大戰乃近年最強戲碼，上周三在同一場地的對碰，於疫情下錄得2,813名球迷入場，為近兩季港超入場人數最多賽事。兩強明晚再旺角場交鋒，在疫情下，旺角場只開放一半座位，傑志今晚公佈，已預售近千張門票，餘下門票明晚6時30分即場發售。估計臨場有2千餘張門票發售。

傑志昨在社交平台公佈，為減省球迷即場排隊購票的輪候時間，並有效地分流，早前曾安排球迷可透過網上優先預訂門票，而網上預訂門票已經額滿，為照顧所有球迷需要，今日在傑志中心加推預售門票，而該會今晚公佈預售滿，明6時30分在旺角場現場發售餘下120元(成人)及50元(特惠票)。

受疫情影響，所有港超賽事的港迷入場人數，限制在五成，而旺角場原可容納約6,500名球迷，五成即3,250名球迷，預售近千張，只餘二千餘張明日公售，估計有機會繼上周日青衣運動場678名球迷入場便「扯紅旗」後，再有一次半滿便掛紅旗。

傑志及東方在16/17球季的聯賽煞科戰爭冠軍，結果在6,413名球迷入場令旺角場真正爆棚的「扯紅旗」，而該仗許勝不許和的傑志，憑現時效力東方的辛祖連中三元，以4:1擊敗東方，贏得冠軍，賽後大批球迷衝入球場草地。

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