意甲羅馬在歐霸盃16強首回合以3球領先薩克達，在周四的次回合到訪烏克蘭時，一定會以穩住勝局先行，加上近季歐霸16強次回合半場利開「細」（中位數為[1.5球]），今役宜取[半細]，並補總入球開[2球]。（球賽編號：星期四7；now645、有線603及無綫myTV Super804台明日1:55am開賽）

羅馬在16強首回合憑羅倫素柏歷堅尼、艾沙拉維及基安盧卡文仙尼的入球，主場以3:0擊敗薩克達，在周四的次回合作客薩克達時，只要不輸多過兩球，就肯定可以晉級，料球隊會踢得保守。從近3屆歐霸16強次回合的數據所見，在22場中有15場都是半場開「細」，證明球隊於上半場始終會較步步為營。另外，羅馬目前在意甲以27戰得50分排第6位，與第5位的拿玻里同分並落後第4位的阿特蘭大2分，而羅馬在是役後三日就 要與拿玻里在意甲交手，羅馬為力爭前四踢來季歐聯，可能把重心放在對拿玻里一戰，球迷宜備忘。

薩克達半場少波入

薩克達近5場只得2勝1和2負（只計90分鐘戰果），而且這5仗全部半場的「總入球」都少於2球，今役「半細」機會高。不過，若嫌「半細」賠率欠分頭，則不妨兼顧總入球[2球]。雖然近3屆16強次回合全場入球開「大」的比率較高，不過其實只差距兩場，而羅馬今季於歐霸作客的四場賽事中，有2場總入球開[2球]，今役可以再追[2球]。

熱選：薩克達半場細[1.5]（1.48）

冷推：薩克達[2球]（3.65）

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格流[和/主]捧得過

就「主客和」而言，近3屆歐霸盃16強次回合與首回合一樣，都是主隊略為佔優，半場和波多，全場和波少。環顧今屆16強球隊，蘇超球隊格拉斯哥流浪就經常於歐洲賽主場半場和波、全場贏波，因此，當格流在周四的16強次回合迎戰捷克的布拉格斯拉維亞時，宜取[和/主]。（球賽編號：星期四9；now646、有線662及無綫myTV Super803台明日4:00am開賽）

在近3屆歐霸16強次回合的22場比賽中，和波最少只得四場；不過，若只計半場的話，和波竟佔12場之多。在周四的次回合賽事中，格流主場一向有保證，歐霸盃主場錄得4勝1和，當中四場勝仗都是半場和波、全場勝出，加上他們在首回合與布拉格斯拉維亞打和1:1，

周四要打和0:0或勝出才能晉級，有作客入球在手或會先求穩陣，因此，不妨再追他們開[和/主]。布拉格斯拉維亞今役雖有前鋒奧利恩卡復出，但球隊作客一般，近5場歐洲賽作客只得2勝3負，今役就算守得住半場，亦難頂全場。

半全場

格拉斯哥流浪[和/主]（4.9）

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阿積士半場1:0值博

在首回合落後三球的瑞士球隊年青人，在周四的歐霸盃16強次回合鬥荷蘭的阿積士時雖然有主場之利，但由於近況麻麻兼殘陣，不如博近況甚佳的阿積士於半場領先1:0。（球賽編號：星期四11；now645、有線661及無綫myTV Super807台明日4:00am開賽）

年青人在首回合作客以0:3不敵阿積士，周四返回主場時又有傷停問題，加上球隊近5場只得4和1負，今役勢連守住上半場亦可能未必做到。雖然從近3屆歐霸16強次回合所見，0:0這個半場波膽出現次數最多有7次，不過以年青人目前的狀態及人腳，更大機會於上半場就落後。畢竟，近3屆22場16場次回合賽事中，客軍試過4次以1:0領先半場。

阿積士自去年12月中起就未嘗一敗，而在近5場勝仗中有3場都以1:0領先半場，一班攻擊球員如杜辛泰迪治等都腳風順，今訪青年人又料有新前鋒奧沙馬艾迪里斯可披甲，不難在上半場就打開紀錄。

半場波膽

阿積士勝1:0（4.1）

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莫迪迎格軍角球少不了

與首回合不同，歐霸盃16強次回合的角球偏多，這點或與球隊在次回合都較放開來踢有關，而環顧周四的次回合賽事，以挪超的莫迪迎西甲CF格蘭納達一戰，最有機會角球開「大」（中位數為[9.5球]）。（球賽編號：星期四6；now646、有線662及無綫myTV Super805台明日1:55am開賽）在近3屆歐霸盃16強首回合的22場賽事中，若以中位數為[10.5

個]角球計，角球開「大」只得五場，佔全部比賽不足三成；不過到了次回合，情況都大逆轉，角球開「大」有13場，即近六成，原因很可能與在首回合落後的一隊希望盡快追和甚至反超有關；而近3屆歐霸16強更有一個特色，就是在首回合角球開「大」的場次，在次回合基本上都同樣會角球多，例如上屆格拉斯哥流浪與利華古遜的16強戰，就2回合都開11個角球，而前季拿玻里

在16強首回合與薩爾斯堡合共炮製18個角球，到次回合亦有16個角球。在今季16強首回合中，CF格蘭納達迎莫迪一戰就有17個角球之多，由於兩軍踢法都偏於主動，而在首回合落後兩球的莫迪於周四返回主場，一定會拼盡，相信今役角球不會少。

角球大細

莫迪大[10.5]（2.1）

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