周四歐霸盃16強次回合生死戰，AC米蘭在聖西路主場迎戰曼聯，由於首回合紅魔鬼完場前失守，與米蘭賽和1:1更失掉作客入球，若今仗紅魔未能攻破米蘭大門必定出局，故「焗攻」下勢必反客為主。考慮到曼聯今季作客特佳，加上領隊蘇斯克查領軍盃賽戰績佳，今仗更有多名傷兵復出，曼聯背城借一必勝米蘭，曼聯作客讓平/半照捧上盤

曼聯今季作客戰績彪炳，至今22場作客賽事取得14勝6和僅輸2場佳績，當中曾在歐聯分組賽殺退上屆亞軍巴黎聖日耳門，及在英超以2球勇挫正值21連勝的曼城，令今季曼聯有「作客王」的美譽。

曼聯大將復出可強陣

事實上，曼聯近期防守穩健，近6場賽事多達5場保持不失，一對中堅哈利馬古尼及域陀連迪路夫踢大戰表現特別好，勞基梳爾更是統領曼聯左路攻守兩端。近期唯一的失球，正正是首回合對米蘭完場前，與近期取代迪基亞的門將甸恩軒達臣失誤有關，後者一直希望想成為紅魔鬼一號門將，鑒於迪基亞已經返回英國正在隔離，今仗將是甸恩軒達臣最後表現機會。

進攻上曼聯今仗亦有利好消息，領隊蘇斯克查確認安東尼馬迪爾、卡雲尼，保羅普巴及雲迪碧克均可回歸，能以最強陣容出征意國。加上曼聯近年盃賽成績頗佳，四年前在摩連奴帶領下贏過歐霸盃冠軍，在蘇斯克查接手後，上屆亦曾領軍殺入歐霸四強，戰績遠較近年才重返歐洲賽的米蘭為好。

米蘭季中起主場淪陷

雖然今季AC米蘭一度高踞意甲榜首，但自踏入2021年後，各項賽事已錄得多達六場敗仗，排名滑落至第二位之餘，狀態與季初相差甚遠。當中聖西路主場今季更被不斷攻陷，早於歐霸分組賽，被來自法甲的里爾大勝三球，踏入2021年後米蘭更在聖西路敗過給祖雲達斯、阿特蘭大、國際米蘭及拿玻里。

雖然今仗米蘭有伊巴謙莫域復出，預計仍會先列後備。今季意甲球隊在歐戰成績甚差，曾擊敗過米蘭的祖記、國際、阿特蘭大及拿玻里，都已經先後在歐聯及歐霸出局，米蘭今仗勢難阻作客強勁、背城借一的曼聯，紅魔鬼今仗讓平/半照捧上盤。

文：尊嘉

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！