歐洲足協（UEFA）會長施費連（Aleksander Ceferin）周日接受克羅地亞報章訪問時警告，任何主辦2020年歐洲國家盃決賽周的國家，如果在6月11日至7月11日的比賽舉行期間，不容許觀眾入場觀看球賽的話，將會失去決賽周的主辦權。

2020年歐國盃各場球賽，將在歐洲11個國家共12個城市（在英國舉行的比賽分別安排在倫敦溫布萊和蘇格蘭格拉斯哥）上演。不過因武漢肺炎仍在歐洲肆虐，近日就有聲音指為免增加群眾受感染的機會，應考慮將比賽改為閉門作賽，甚至改到單一國家舉行賽事。不過施費連接受訪問時表明，UEFA不會接受歐國盃閉門作賽。

施費連說：「歐國盃不會在空無一人的看台前舉行，每一個主辦國都保證球迷可入場，而球迷能入場觀戰是（主辦國）義務。」施費連更補充，如果有主辦國因武肺而不容許球迷入場，將失去主辦權，而球賽將改為由其他10或11個主辦國接辦。UEFA周三接受《法新社》查詢時也指：「如果有城市提出沒有球迷的設想，UEFA會將比賽改到歡迎球迷的地方舉行。」

各主辦國可在4月7日之前告知UEFA，是否不容許觀眾入場觀看歐國盃比賽，而UEFA則會在4月19日的的高層會議作商討。

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