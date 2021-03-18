小馬周三發聲明表示，前NBA中鋒巴特利（Shawn Bradley）今年1月在時在騎單車時不幸被一輛汽車從後撞上，令他脊髓受傷導致癱瘓。

小馬在周三才首次發佈有關意外的詳情，在今年1月20日，巴特利在他家附近騎單車，但不幸被一輛汽車從後撞上，其後隨即送院並進行頸部手術，在過去的8星期，巴特利一直住院並接受康復治療。醫療團隊表示：「進行艱苦的物理治療和需要學習和面對癱瘓，是對他信念的大考驗，他的康復之路非常漫長和艱鉅，或比做一個職業籃球員更困難。」不過，聲明中亦表示，巴特利的精神和信念很好，更希望以今次的意外作為一個平台，讓大眾更關注和認識單車安全的重要性。

小馬班主古賓（Mark Cuban）亦在聲明表示：「聽到這個意外感到非常難過，巴特利一如以往展示出戰鬥精神，我們希望他可以康復，他永遠是小馬大家庭的一員。」小馬籃球營運總裁當尼尼爾遜（Donnie Nelson）亦表示：「在他效力小馬的8季中，他一直表現出堅定的毅力和決心，在這個困難時候我們非常想念他，他永遠都是小馬的一份子。

巴特利96/97球季加盟小馬，雖擁有7呎6高，但在底線表現卻給球迷的印象不太穩健，經常被較他矮小的球員面前灌籃，在YouTube上更有在「在巴特利頭上灌籃的10大好球」，當中最為經典，應該為2005年季後賽，被「T-Mac」麥基迪（Tracy McGrady）飛身鋤樽。

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