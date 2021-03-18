公鹿距離總冠軍有幾遠？不得而知，但可以肯定的是，PJ Tucker不可能讓他們一舉登頂，與上季東岸準決賽的對手熱火一樣，目前公鹿仍等待機會，繼續補強。兩位昔日效力火箭的防守大鎖Tucker和Trevor Ariza，至少可讓新東家加強戰力，挑戰網隊和76人的勁勢。東岸四強鼎立，還未計隨時變身的塞爾特人，黑馬紐約人等，比西岸列強林立，不遑多讓。

今次交易，公鹿其實做得不錯，針對球隊換防的弱點，才簽下PJ Tucker。昔日公鹿防守時的先決是捍衛禁區，是聯盟少數正選有雙塔的球隊，雖然字母哥速度高，但Brook Lopez就難以跟上腳步，所以防守時遇到單擋就退後，以穩守禁區為先，畢竟在大三分時代，這種防守非常吃虧。今季的公鹿防守欠了過往的威力，一方面是因後場的變動，少了防守專家，也因為一直在調整，希望由過往遇擋沉退（drop），變為換防（switch），無限換防是潮流，如此一來才會避免對手借擋進攻，以及找到更多起手空間。今季公鹿的防守數據大跌，目前平均失分是112.6分，排在聯盟20位，對手的三分命中率達37.5%，排21位。對比上季的108.6分（第8位）和35.5%（15位），這落差正是公鹿戰術不佳的原因之一。

公鹿的Mike Budenholzer是典型的學院派教練，臨場應變不高明，人也較頑固，但他是會在休季檢視問題，思考解決方的人；在今日的籃球，三分成了最重要的部份，所以迷你中鋒、3D側翼才會如此值錢，因為只要放空少許，就會被三分波懲罰。可是公鹿正正欠了這部份，上季輸在熱火的三分雨下，痛定思痛，所以今季的換防率，由上季常規賽的6%大增到14%，效果卻不明顯，在上月中最低潮的五連敗，就見到字母哥就算做了所有工作，仍然未能取勝。以115:129不敵爵士一仗最明顯，就算Coach Bud大大減少Brook Lopez的上陣時間，希望用較小的陣容應戰，仍是被爵士射出了38球三分波，當中速度極慢的Joe Ingles也受惠於公鹿換防速度不足，甚至繼續沉退下，與Rudy Gobert不斷單擋來讓Joe Ingles單打Lopez，結果就是三分射9中7。

假如說爵士太勁，那之後兩負速龍的比賽，問題還是一樣，今季速龍戰績不振，目前勝率只是四成多，可是矢志爭冠的公鹿，第一場被對手的三分射43中17（39.5%），第二場是35中12（34.5%），結果也是輸十多分左右。NBA有大量的工作人員負責分析，球隊或球手只要有好表現，一兩季間就被睇穿，所以公鹿只退不換的防守策略也成了最大的弱點，相信這幾場敗仗讓公鹿痛定思痛，終於決定交易，在Brook Lopez和Bobby Portis以外，加入一個迷你中鋒去幫忙。PJ Tucker名為中鋒，但他的速度夠，能夠由內線守到外線，無限換防而無懼任何對手，當去到季後賽，公鹿就可以視乎對手，可以打小球陣或大球陣，加上字母哥的幫忙，戰力肯定大大提昇。

PJ Tucker快將36歲，Trevor Ariza也已35，兩人都不可能成為爭標的主角，但仍有足夠實力，補足球隊漏洞。今季網隊大勇，76人緊隨其後，令熱火與公鹿更難安枕，公鹿至少還要多簽兩人，包括可靠的控球後衛，盛傳有意向昔日的「第四節之王」Isaiah Thomas招手；公鹿的陣容不如想像中差，只要找到一、兩個適合的球員，說不定期待多年的化學作用就會出現。

文：仙道彬

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