周四亞洲足協正式宣佈，上季中超冠軍江蘇蘇寧正式退出今季亞冠盃賽事，是計山東泰山（前名為山東魯能）後，今季二支中超球隊無緣今季的亞冠盃。

江蘇蘇寧在贏下中超冠軍約100天後，就宣佈球會因財務問題停止運營，周四亞洲足協更宣佈江蘇蘇寧正式退出今季亞冠盃，按照賽例，將不會有由一支中超球隊補上，今次蘇寧的退賽令中超球隊的亞冠的參賽球隊由「3＋1」直接變為「2＋1」亞洲足協同時宣佈取消泰超球會拉查布里及韓職韓浦項製鐵的附加賽，兩隊直接進入G組。而目前中超今季只餘下廣州隊（廣州恒大）、北京國安和要打附加賽的上海海港（上海上港）三支球隊。此外，中協盃冠軍得主山東泰山（山東魯能）亦因為違反財務條例被亞洲足協取消參賽資格。

而今屆亞冠盃東亞區分組賽的賽事原定4月21日至5月7日進行，但考慮到疫情各地出入境仍有相當多限制，決定延至六及七月進行；西亞賽區按計劃安排在4月中展開。

早前蘇寧集團因去年淨虧損高達39.1億人民幣（約46億港元），集團主席張近東亦表明集團未來會專注於零售的本業上，其他不在這範疇的業務將會作縮減。有指蘇寧集團曾與無錫及蘇州兩家企業談判不果，假如球隊無人接手的話將會面臨解散的危機。在蘇寧宣佈退出亞冠後，不少傳媒認為是球隊即將宣佈散班的警號。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！