近日皇家馬德里翼鋒夏薩特復出僅一場後又再因右腳大腿受傷缺陣，更有指夏神過去一直受左腳腳踝的傷患所困擾，現時希望接受手術徹底解決痛症。不過，據西班牙傳媒報道，皇家馬德里及比利時足總就對夏神應否現在接受手術的態度出現分歧。

現時夏薩特及其團隊已經抵達倫敦進受醫學專家的進一步意見，但西班牙《阿斯報》報道，皇馬會方希望夏薩特暫緩接受手術的決定，先採取保守治療，如此之下料夏薩特可在一個月內復出，並在季尾的關鍵時間助球隊出賽，等待夏天休季時才接受詳細的檢查。不過比利時足總就希望夏薩特盡快接受手術，如此一來這位比利時國家隊隊長仍有希望在六月中開波的歐國盃前復出。

雖然皇馬及比利時足總意見相左，但雙方均明確表示會以夏薩特的決定，據知現時夏神仍然對接受手術與否猶豫未決。30歲的夏薩特19年加盟皇家馬德里後，前前後後已經因傷缺陣10次，如果加上他早前確診武漢肺炎隔離的日子，合計缺陣51場比賽，缺陣多達330日。

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