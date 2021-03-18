唔滿意球證判決而圍住佢理論，無論係英超定港超都成日發生。而早前一場保加利亞第四組別聯賽，球員就用咗更激嘅方式向球證表達不滿。事緣呢場OFC Kostinbrod對Tornado Bezden嘅場賽只係踢咗21分鐘，球證就因為判罰尺度，向投訴過激嘅前保加利亞國腳Kaloyan Karadzhinov出示黃牌。但係客軍球員唔只冇收斂，隊長仲激動到出手拍走球證張黃牌，之後仲拉大隊追住球證嚟打，嚇到佢即刻經停車場離開球場。而場波最後亦因為球證走咗而宣佈腰斬。

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