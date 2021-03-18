英超曼聯向來都喜歡向葡超士砵亭的球員招手，而最新的目標，就是今季在士砵亭冒起、外號「新B費」的翼鋒柏祖干卡維斯。

說紅魔喜歡從士砵亭撬走新星實在一點不假。由費格遜年代的基斯坦奴朗拿度和拿尼，到去年1月購入般奴費南迪斯（B費），可謂最佳證明。有指曼聯管理層對要花超過一億鎊，從德甲多蒙特收購查頓辛祖始終有保留，反而「贖身費」只需5,100萬鎊（約5.59億港元）的柏祖干卡維斯就更合乎預算，更有指連領隊蘇斯克查，都已同意收購此子。

今年22歲的柏祖干卡維斯的職業生涯軌迹跟B費很相似，都是曾效力外國球會但不成功，之後回流加盟士砵亭，卻成功彈起。作為葡萄牙U21國腳的柏祖干卡維斯，曾效力英超狼隊，但從未為一隊在聯賽上陣。到上季他回國加盟葡超法馬利卡奧，聯賽上陣33場入5球，成為球隊以第六名完成球季的功臣。之後柏祖干卡維斯獲有B費離隊的士砵亭招手，怎知就大爆發，至今聯賽上陣21場入15球，球隊目前排葡超第1兼領先10分之多。在祖干卡維斯贖身費更便宜，還可勝任翼鋒和中場中路的位置下，結果成為紅魔今夏的頭號收購目標。

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