早前意甲一哥國際米蘭先有門將漢丹洛域及後衞迪岩布斯奧確診武漢肺炎，需要立即進行隔離，當時已經有報道指，國際陣中有另外7位球員曾與二人身處在同一輛隊巴，有機會進行傳染。直至周四，國際發聲明指隊內再有後衞迪維積及中場馬泰斯雲仙奴確診，原定周六國際主場鬥薩斯索羅一仗需要延期舉行。

國際在官方網站發表一篇聲明，提到迪維積與雲仙奴在周三的一次病毒檢測中呈陽性，因此兩名球員已經立即留在家中進行隔離。不過米蘭衞生部門得知國際陣中有多人確診後，就決定暫停國際進行任何團體活動4天，因此導致周六對陣薩斯索羅的比賽需要延期，而且在下周一恢復訓練之前，國際全隊需要再次進行病毒檢測。另外國際在聲明中又提到，將會禁止所有球員前往國家隊報到。

根據意大利傳媒報道指，國際主場迎戰薩斯索羅的比賽有機會定於4月7日進行。

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