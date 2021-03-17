2021年NBA明星賽入樽賽，由拓荒者新秀安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）勝出。可惜入樽賽漸成雞肋之餘，近10年入樽王的星途都是平平，不是受傷患困擾，就是無法打出名堂，甚少如米曹（Donovan Mitchell）或拿維那樣，可由入樽王蛻變成明星級球員。

當中最令人可惜的，就是2011年入樽王比歷克格芬（Blake Griffin），他當年飛過停泊在籃底下的車輛後再入樽，實屬入樽賽經典一幕。不過格芬之後飽受傷患困擾，到2018年1月被交換至活塞後，打法已經完全不同。今季格芬被活塞買斷合約後加盟網隊前，更是全聯盟身高6呎7吋或以上，並至少起手150次的球員中，今季唯一未曾以入樽得分的球員。

2014年入樽王禾爾（John Wall）情況跟格芬相似，作為2010年狀元，現效火箭的禾爾曾五次入選明星賽。不過他近年飽受傷患困擾，17/18球季上陣41場，到18/19球季上陣32場，上季更全季報銷。巫師最後也選擇放棄，用他換來韋斯卜克（Russell Westbrook）。

近年其他入樽王，2013年冠軍泰倫斯路斯（Terrence Ross）專心做第六人，2017年冠軍格連羅賓遜（Glenn Robinson III）成為浪人，而2019年冠軍H迪亞奴（Hamidou Diallo）和上屆冠軍戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.），都未能借入樽王身分成功上位。2012年入樽王J伊雲斯（Jeremy Evans）更已離開NBA，目前在意大利謀生。

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