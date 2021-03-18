巴黎聖日耳門（PSG）周三憑基利安麥巴比梅開二度，於主場以3:0大勝法甲榜首的里爾，連續七季打入法國足總盃8強。

PSG上仗在法甲被護級分子南特爆冷擊敗，但周三在法足盃16強對里爾，開賽9分鐘便由莫路伊卡迪先拔頭籌。41分鐘，麥巴比博得12碼並親自操刀射入，PSG半場領先2:0。戰至補時階段，麥巴比再度破網，PSG結果大勝里爾3:0，晉身8強。

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