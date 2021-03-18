周三馬德里體育會16局不敵車路士出局後，今屆歐聯8強只餘下同市皇家馬德里1支西甲代表；同日的拉素被上屆冠軍拜仁慕尼黑淘汰出局後，意甲球隊在今季歐聯更是全軍覆沒。

馬體會今仗被車路士淘汰後，已經是球隊近4季第3次未能打入歐聯8強，當中只有上季曾打進8強，但同樣被RB萊比錫淘汰出局。目前馬體會在今季只餘下聯賽戰線，雖然暫時仍排在排首，但季初的領先優勢已經慢慢被西甲雙雄巴塞隆拿和皇馬追近，暫只領先第2位的巴塞4分，加上雙方仍有次循環的對疊未進行，聯賽冠軍的變數仍相當大。

值得一提是，今季歐洲賽西甲球隊對英超球隊的表現欠佳，歐聯方面有車路士對西維爾和馬體會，歐霸就有16強曼聯淘汰皇家蘇斯達，合共6場西甲球隊僅得2和4負，當中更是零入球，目前歐聯就只能看皇馬能否抽中英超球隊為西甲一雪前恥。

意甲球隊今季在歐聯成績欠佳，先有國際米蘭有小組排包尾出局，阿特蘭大和拉素更分別被利物浦和拜仁慕尼黑淘汰。最令人意外是，有基斯坦奴朗拿度在陣的祖雲達斯竟然爆冷被葡超的波圖踢出局，是意甲球隊自15/16球季後，首次無緣歐聯8強。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！