前曼聯中場史高斯在疫情期間多了時間在家，原來他除了在足球方面了得外，繪畫的天賦亦相當高，最近他就展示了他為患有自閉症的兒子Aiden所畫的一幅畫。

史高斯早前在他的自傳曾表示自己16歲的兒子Aiden患有自閉症，需要經常戴着耳筒去控制病情。於是，史高斯就用水彩畫了一幅黑猩猩戴着耳筒沉思的畫送給他的兒子，更放上社交媒體表示希望囝囝會喜歡。不過，史高斯的畫家在網上得到高度的評價，例如：「這幅畫展示了他的藝術才華。」、「史高斯由球場藝術家變為藝術家。」等。

史高斯經常會在社交媒體分享自己和家人的生活點滴，對於Aiden他曾表示：「Aiden患有自閉症，學習上相當困難，令他無法參加大部分的運動項目，但他卻非常熱愛游泳。」、「一些自閉症的兒童都不喜歡游泳，但Aiden卻相反，他願意無時無刻待在水裏。我們希望他的病情可以得到改善。」

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