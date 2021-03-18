周三車路士在歐聯16強次回合鬥馬德里體育會的賽事中，艾馬臣柏美尼補時階段入替即建功為球隊鎖定勝局，不過，正正因為他這個入球，令英國1位球迷因而在一個競猜球賽比數的活動中，痛失了25萬英鎊（約250萬港元）的超級獎金。

在賽事93分鐘，杜曹以艾馬臣換入夏維斯，相信都希望加強防守保住勝局，但他換入後，車路士隨即有反擊機會，這位意大利左閘第一次及全場唯一一次觸球就建功為球隊射成2:0，這球亦是他自2018年9月後再次為車路士入球。不過，可能他亦想不到他這個入球間接令1名球迷痛失25萬英鎊。

英國一位叫戴維斯的球迷，參加了當地一個球場比數競猜的活動，此前他已經順利估中5場比賽的波膽，只要今仗車路士以1:0擊敗馬體會，戴維斯就能贏下25萬英鎊的超級大獎，可惜，艾馬臣94分鐘的入球，就令他見財化水。當時天空體育電視台在比賽尾段亦一齊觀看賽事能否以1:0完場讓戴維斯成功中獎，但艾馬臣入球的一刻，就連評述員前熱刺領隊舒活亦抱頭掩臉，為這位球迷痛失大獎而失望。

戴維斯雖然痛失25萬英鎊的超級獎金，但他之前連續5場估中波膽，亦為他贏下至少6,000鎊的獎金，不過，相信他眼中自己原本有機會贏下25萬英鎊，如今的6,000鎊可能只成他的安慰獎。

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